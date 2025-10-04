元乃木坂４６の生田絵梨花（２８）が３日深夜放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演。乃木坂４６の同期・秋元真夏との関係を語った。乃木坂４６の１期生として約１０年間活動した生田は、卒業して今年で４年目。卒業の理由を「色んな要素はあるんですけど、１０年という区切りが大きかったかもしれない。何か次に踏み出したい、でもなかなか勇気が出ないって時に１０年っていう節目が今かもって思えたタイミングだっ