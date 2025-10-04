気象台によりますと、十島村の諏訪之瀬島では3日午前6時前から連続噴火が続いていましたが、4日午前5時半前に停止しました。 ただ、色のついた噴煙が上がるなど、活発な噴火活動は続いています。 連続噴火のうち、3日午後2時50分の噴火では噴煙が火口から1800メートル以上の高さまで上がりました。 諏訪之瀬島では噴火警戒レベル2の「火口周辺規制」が続いていて、気象台は火口からおおむね1．5キロの範囲では大きな噴石