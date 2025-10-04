タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。9月29日（月）の放送では、リスナーからのメッセージをきっかけに、秋の味覚の話題で盛り上がりました。パーソナリティの吉田明世、ユージ＜リスナーからのメッセージ＞僕はパティシエしています。先日、「柿のジャム」を作ったら、めちゃめちゃおいしいのができました。レモン