◆ファーム日本選手権巨人―中日（４日・サンマリン宮崎）ファーム日本選手権が４日、宮崎市のサンマリン宮崎で行われる。イースタン・リーグを２年ぶりに制した巨人は、１６年以来９年ぶりとなるファーム日本一を目指して試合前練習をスタートさせた。予告先発は、巨人が育成２年目の園田純規投手、中日が仲地礼亜投手となっている。試合前練習の参加メンバーは以下の通り（順不同）。【投手】園田純規、森田駿哉、馬場皐