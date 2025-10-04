◆ファーム日本選手権巨人―中日（４日・サンマリン宮崎）ファーム日本選手権が４日、宮崎市のサンマリン宮崎で行われる。イースタン・リーグを２年ぶりに制した巨人は、１６年以来９年ぶりとなるファーム日本一を目指して試合前練習をスタートさせた。予告先発は、巨人が育成２年目の園田純規投手。今季は６月の２軍公式戦デビューから１３度の先発を含む１４登板で無傷の８勝、防御率１・４２をマークした若武者が、大役を