◆Ｕ―２０Ｗ杯▽１次リーグ第３戦日本３―０ニュージーランド（３日・チリ）１次リーグ突破を決めているＵ―２０日本代表はリーグ最終戦でニュージーランドと対戦し、３―０で快勝した。チリ戦から先発８人を入れ替えて臨んだ日本は、立ち上がりから押し込まれてゴール前に迫られるが、体を張った守備で切り抜ける。すると前半２１分にＭＦ小倉が左足で豪快なミドルシュートを突き刺して、先制した。同３４分にはＭＦ小