自民党の総裁選に立候補している小林鷹之元経済安保相は4日朝、「負けていい戦いはない。とにかく最後まで勝ち抜くつもりでやっている」と述べ、「自分が勝つことしか考えていない」と強調した。総裁選の投開票の当日を迎え、小林氏は午前9時頃に記者団の取材に意気込みを語った。この中で、「負けていい戦いはない。とにかく最後まで勝ち抜くつもりでやっている」と述べるとともに、「自分が勝つことしか考えていないので、とにか