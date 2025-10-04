チリで開催されているU-20ワールドカップ。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、グループステージ（A組）の初戦でエジプトに２−０で勝利し、第２節でホスト国のチリを２−０でくだす。盤石の連勝でノックアウトステージ進出が確定。現地10月３日に行なわれたGS最終節のニュージーランド戦は、３−０で快勝。３連勝を飾り、堂々の首位通過を決めた。 充実の戦いぶりを見せる船越ジャパンに、ネット上では「U20日本強す