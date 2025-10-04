船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地９月３日、チリで開催されているU-20ワールドカップのグループステージ第３節でニュージーランドと対戦。３−０で完勝を飾った。ここまでエジプトとチリを２−０で下し、２連勝ですでに決勝トーナメント進出を決めている日本は、首位通過がかかるオセアニア王者との一戦に臨む。スタメンは前節から８人を入れ替え。GK荒木琉偉、DF小杉啓太、市原吏音、塩川桜道、森壮一朗、MF小倉幸成