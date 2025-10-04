世界知的所有権機関（WIPO）が発表した2025年版「世界百強イノベーションクラスターランキング」で、中国は過去最多となる24の都市圏がランクインし、3年連続で国別首位となった。中国メディアが伝えた。注目されたのは「深セン―香港―広州」クラスターが「東京―横浜」を抜き、初めて世界1位になったことだ。中国通信社（CNS）によると、中国は国家戦略としてイノベーションを重視してきた。24年の研究開発（R&D）費は3兆600