陸上世界選手権東京大会（世界陸上）を賑わせた日本代表チームが、きょう4日放送のTBS「オールスター感謝祭’25秋」に出演することが決定した。国立競技場で世界と戦い、日本中を熱狂に巻き込んだ選手たち。次は赤坂の街でアツい戦いを繰り広げる。参加する日本人選手は4人。女子100メートルハードルの福部真子、女子20キロ競歩の藤井菜々子、男子3000メートル障害の三浦龍司、男子110メートルハードルの村竹ラシッド。恒