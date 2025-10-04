米音楽界の大物、ショーン・コムズ被告に対し、禁錮４年２カ月の量刑が言い渡された/Jordan Strauss/Invision/AP（ＣＮＮ）米ニューヨーク連邦地裁は３日、米音楽界の大物、ショーン・コムズ被告（５５）に対し、禁錮４年２カ月を言い渡した。同被告は売春目的の移送の罪２件で有罪評決を受けていた。連邦地裁のアルン・スブラマニアン判事は量刑の発表に際し、「相当な量刑を与えることで、加害者と被害者双方にメッセージを送ら