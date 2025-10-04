NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」皆さんも楽しんでいますか？物語も終盤に差しかかり、蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）も晩年を迎えようとしています。今回は蔦重が生きた時代の元号を一挙紹介。蔦重は寛延から寛政まで、6つの元号を生き抜いたのでした。※合わせて読みたい：最短の元号は？他国とかぶった元号とは？もうすぐ改元、元号に関するトリビアあれこれクジ＝神事？なんと「明治」という元号は明治天皇ご自身