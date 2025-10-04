小倉幸成、石井久継がゴール、トーナメントを見据えた選手起用で快勝した若き日本代表がグループリーグ3戦全勝で勢いをつけての決勝トーナメント行きを決めた。チリで開催中のU-20ワールドカップ（W杯）で、日本は現地時間10月3日にニュージーランドと対戦し、3-0の勝利を飾った。エジプト、開催国チリを下してきた日本は、2試合を終えた時点でベスト16進出を決めていた。それでも、このニュージーランド戦の結果次第ではグル