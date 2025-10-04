☆ロッテ―日本ハム（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝種市、日本ハム＝伊藤日本ハムの清宮幸が４日のロッテとのレギュラーシーズン最終戦で最多安打のタイトル獲得へラストチャンスを迎える。現在１３７試合に出場し、１４１安打。パ・リーグで２位タイにつける。現在、パ・リーグの安打数上位３人は以下の通り。（順）安打打者（所属）（１）１４３村林（楽）（２）１４１清宮幸（日）（〃）１４１ネビン（西