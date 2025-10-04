¥ï¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÇÂè1Àï¡Ê»î¹ç³«»Ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸áÁ°7»þ38Ê¬Í½Äê¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Îý½¬¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£²ñ¸«¤Ç¤Îº´¡¹ÌÚ¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡½¡½¥Þ¥¤¥Ê¡¼´ü´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£Ìîµå´Ñ¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¡©¡Ö