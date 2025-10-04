自民党の小林鷹之・元経済安全保障相（５０）は４日午前、同党総裁選の投開票に先立ち、国会内で記者団に「自民党も日本も追い込まれた状況にある。今こそ強いリーダーが必要だという思いで総裁選に臨んできた。最後の最後まで走り抜いていきたい」と述べた。