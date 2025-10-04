帯状疱疹（ほうしん）で入院し、休養中のフリーアナウンサー笠井信輔（62）が4日、インスタグラムを更新。9月22日に緊急入院後、苦しめられた味覚障害から脱したものの、入院4日前から腫れ上がって開かなくなり、視力が0・2まで落ちた右目の新たな治療に入るにあたり、病院から「突然の“完全食事制限”」を受けたと明かした。笠井は、9月25日に2週間の休養を発表した際、右目の腫れに加え、味覚障害も起きるなど重症化し、体力が