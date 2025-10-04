前回の2022ワールドカップ・カタール大会は欧州予選敗退となり、出場権を逃したスウェーデン代表。しかし、今のスウェーデンには欧州トップリーグで活躍する若いタレントが増えている。2026年大会で見てみたいチームの1つであり、世界中のサッカーファンも注目しているのではないか。何よりの魅力はリヴァプールFWアレクサンデル・イサク、アーセナルFWヴィクトル・ギェケレシュの強力2トップであり、これほど豪華なストライカーを