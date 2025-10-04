JR西日本によりますと、きょう（4日）午前9時20分ごろ、山陽新幹線で東京発博多行ののぞみ3号が相生～岡山駅間を走行中、運転士が「ドン」という音を聞いたため、停車して車両や線路の確認作業を行っていましたが、異常が確認されず、午前9時40分に運転を再開しました。鳥とぶつかったとみられる跡があったということです。 この影響で新大阪駅～広島駅間の一部列車に遅れが出ているということです。