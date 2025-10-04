乃木坂４６の奥田いろはが３日までに自身のＳＮＳを更新。ノースリーブショットを公開した。インスタグラムにて「もう寒くなってきたからノースリーブ納めかなあアクセサリージャリジャリの日でした」とつづり、グレーのノースリーブに濃紺のパンツを合わせたカジュアルコーデを披露。この投稿にＳＮＳ上では「美人」「スタイル良すぎ」「大人っぽくて可愛い」「かわいすぎてヤバいっす」「かわいすぎて死んだ」「ほっぺ