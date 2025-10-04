週刊ベースボールの４０００号記念トークイベント「１０・１９の真実近鉄ＶＳロッテ１９８８年、川崎球場の熱狂再び！！」が１０月９日午後６時から、東京・虎ノ門のニッショーホールで開催される。元近鉄捕手で近鉄、日本ハム、楽天で監督を務めた梨田昌孝氏と、元ロッテ内野手でロッテ、オリックスの監督を務めた西村徳文氏が、熱きドラマの裏側を熱トークする。ともにチームのキーマンだった両雄が初の対談に臨む。今だ