ＥＸＩＴの兼近大樹が２日、ＡＢＥＭＡＮＥＷＳチャンネルで行われた自民党総裁選の討論会で、小泉進次郎氏にまさかの一言を発していたことを小泉氏に暴露され苦笑した。数多く行われた総裁選の討論会もこれが最後とあって、各候補も最後の訴えと気合十分。この日、フィリピンから帰国し、そのままスタジオにやってきた小泉氏は、開口一番、兼近に対し「もう直行です。直行したのに、さっき、『そこまでする必要ありますか？