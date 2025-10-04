G−DRAGONら、韓国の各界スター、著名人が、韓国南東部の慶州（キョンジュ）で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を世界にPRしている。朝鮮日報は、「APEC首脳会議準備企画団は、2日に、映画監督のパク・チャヌク氏、元サッカー選手の朴智星（パク・チソン）、女性アイドルグループIVEのチャン・ウォニョン、シェフのアン・ソンジェ、DJのPeggy Gouらが登場するスペシャル・プロモーション映像を公開した」と伝え