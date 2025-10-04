女優の宮沢りえ（52）が4日までに自身のインスタグラムを更新し、女優の大竹しのぶ（68）との2ショットを披露した。9日から上演される舞台「リア王」に出演する宮沢は、ストーリーに大竹と自身が笑顔で顔を寄せる稽古のオフショットをアップ。「リア王、やっばい役、稽古してて、すっごい笑顔。座長。強靭です」と記した。同作は大竹が“男役”としてタイトルロールを演じることでも話題となっている。