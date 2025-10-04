乃木坂46の岩本蓮加さんと冨里奈央さんがダブル主演を務めるドラマ『ふたりエスケープ』の記者会見が開催され、二人が役柄への思いや撮影エピソードを語った。ドラマは10月4日（土）よりテレビ大阪などで順次放送がスタートする。 ドラマ『ふたりエスケープ』は、田口囁一氏の同名漫画が原作。可愛いが取り柄の無職の「先輩」と、〆切に追われる漫画家の「後輩」が繰り広げる現実逃避コメディ。岩本が「先輩」役、冨里が「後ログイ