LINEリサーチは、2025年8月8〜10日の期間、全国の15〜25歳の学生1017人を対象に、スマートフォンWeb調査にて「漫画を読む頻度」「ハマっている漫画」についての調査を実施しました。今回はその中から、男子大学生237人による回答をもとに、「今ハマっている漫画」ランキングを紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：『葬送のフリーレン』／17.7％山田鐘人さん・アベツカサさんによる『葬送のフリーレン』は、魔王