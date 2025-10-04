札幌・白石警察署は2025年10月3日、札幌市豊平区の無職の女（78）を窃盗の疑いで逮捕しました。女は同日午前10時半ごろ、札幌市白石区の大型スーパーで日焼け止めクリーム1個（販売価格2750円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、警備員が防犯カメラで女の犯行を目撃し警察に通報したということです。女は調べに対し「お金を使いたくなかった」と容疑を認めています。