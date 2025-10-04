札幌・中央警察署は2025年10月3日、愛知県豊橋市の派遣社員の男（30）を業務上横領の疑いで逮捕しました。男は2025年3月28日に店長として勤務していた札幌市中央区南8条西4丁目のコンビニで、売上金の現金58万9000円を着服して横領した疑いが持たれています。警察によりますと2025年3月29日に現金がなくなっていることに気が付いた店舗の責任者が警察に通報したということです。その後の防犯カメラなどの捜査で愛知県豊橋市に男が