午前9時30分、山口県に土砂災害警戒情報が発表されました。土砂災害警戒が発表されたのは下関市です。降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。午前10時15分、下関市は豊北地区の土砂災害警戒区域に避難指示を発令しました。避難所は豊北総合支所を開設しています。避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住