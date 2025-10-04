古代モンゴルの壮絶な王権争いを描いた「モンゴル・ハーン」が、10月10〜20日に東京国際フォーラムで、24〜26日に愛知県芸術劇場で上演される。日本モンゴル友好記念事業として位置付けられたこの舞台は、元横綱・白鵬翔氏にとっても大切な作品だという。＊＊＊【実際の写真】白鵬氏が推す「モンゴル演劇界の金字塔」ド迫力の舞台演劇の本場・ロンドンでも絶賛モンゴル演劇界の金字塔と称される「モンゴル・ハーン」は、劇作