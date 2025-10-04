3日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は米政府機関の一部閉鎖を受けて9月の雇用統計の発表が見送られたものの、追加利下げへの根強い期待を背景に幅広い銘柄に買いが入り、6営業日続伸し、前日比238ドル56セント高の4万6758ドル28セントと4日連続で終値の最高値を更新して取引を終えた。アメリカのサプライ管理協会（ISM）がこの日発表した9月の非製造業景況調査は、総合景況指数が市場予想を下回った。景気の減速を示唆