交際相手の女性を殺害し、およそ1年間にわたり遺体をキムチ用冷蔵庫に隠していた40代男が身柄を検察に送致された。【写真】キムチ用冷蔵庫全羅北道・群山市警察署は10月2日、殺人および死体遺棄などの容疑で40代男Aを検察に拘束送致した。Aは昨年10月20日ごろ、同市のアパートで当時交際していた40代女性Bを殺害し、遺体をキムチ冷蔵庫に隠した疑いが持たれている。Aは犯行後もBが生きているかのように装い、事件を隠ぺいしていた