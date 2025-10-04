女優・歌手の生田絵梨花（28歳）が、10月3日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。乃木坂46時代からの友人、秋元真夏のグロスを勝手に使ってしまう理由について語った。舞台「リア王」に出演する生田絵梨花が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。乃木坂46に約10年在籍したが、「戦友であり親友」という秋元真夏に卒業については、タイミングが合わず事前に話せなかったという話題となる。生田は「今でも、卒業