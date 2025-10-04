『The GreenFan』や『The Toaster』など、数々の名作を生み出しているバルミューダから、10月2日に単機能レンジ『BALMUDA The Range S』が発売されました。実売価格は税込3万9600円。取材会への参加から、同社らしさを感じる独自性を中心に特徴を解説していきます。単機能レンジのトレンドと背景まず、業界として最近のトレンドといえるのが、単機能レンジの充実。対極にあるのが多機能で高価格なレンジですね。豊富な専用メニュー