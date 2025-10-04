政府は30日、芸能人と芸能事務所の契約を巡る不当な慣行を是正し、適正化に向けた指針を公表。独立や移籍をした芸能人のテレビ出演を妨害するなど独占禁止法上の問題になる行為を明示し、今後、公正取引委員会は指針に従わない行為を厳正に対処する。【もっと読む】「桜庭ななみそっくりの宮内ひとみって？」実は本人で視聴者ビックリ！ 芸能人の“改名ネタ”が盛り上がるわけ・契約期間を定めていないにもかかわらず事務所が同