待望の“りおカーニバル”にファンは沸いた。「大和証券Mリーグ2025-26」10月3日の第2試合はBEAST X・東城りお（連盟）が今期初トップを獲得。動物の耳を模した可愛らしいヘアアレンジと、「17年ぶり」と語るネイルで初の“がおー”ポーズも披露した。【映像】東城りお、ミニ丈から覗かせる美脚第1試合は鈴木大介（連盟）が登板し4着。チャンス手が放銃に回る苦しい展開となった。挽回を期す当試合は、東家から赤坂ドリブンズ