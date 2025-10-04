【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20ニュージーランド代表 0−3 U-20日本代表（日本時間10月4日／エスタディオ・エリアス・フィゲロア・ブランデル）【映像】下から上に伸びるスーパーミドル弾U-20日本代表のMF小倉幸成（法政大学）が、圧巻のミドルシュートで先制点。SNSも大いに沸いた。U-20日本代表は日本時間10月4日、U-20ワールドカップのグループステージ第3戦でU-20ニュージーランド代表と対戦。2連勝で順