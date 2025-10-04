10月2日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46の賀喜遥香が、大変だったライブでの演出について語った。【関連】乃木坂46賀喜遥香、同期メンバーと過ごした夏の思い出を明かす「楽しかったな〜」「また遊ぼうね」今回の放送では、賀喜が9月4日〜7日に開催された乃木坂46の「真夏の全国ツアー2025」東京公演の思い出を振り返りながらトークを展開。この中で、賀喜は「真夏日よ」と「乃木坂の詩」