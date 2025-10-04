栗が主役の『モンブラン』は、秋のお楽しみのひとつですよね。深まる秋に向け、“世界でここだけのモンブランスイーツ専門店”「モンブランTHE珀山（はくざん）」が誕生。10月29日（水）、東京駅直結の大丸東京店にグランドオープンします。東京駅直結！モンブラン専門店「THE珀山」がオープン大丸東京店にオープンする「モンブランTHE珀山」は、『東京ばな奈』など多数のスイーツブランドを手がけるグレープストーンと、大丸松坂