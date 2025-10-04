ティーウェイ航空は、「10月の月間グアム旅」セールを10月1日から31日まで開催している。大阪/関西〜グアム線を対象に、運賃を最大25％割引く。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。割引コードは「GUAM10」。対象運賃はスマート運賃。搭乗期間は10月1日から2026年3月28日帰着分まで。