三井不動産とSoho House & Co inc.はこのほど、東京都・南青山において開発を推進中の複合ビル「表参道Grid Tower」内にて会員制クラブ「Soho House Tokyo」の開業を決定した。「Soho House Tokyo」エントランスロビー(イメージ)開業を決定したのは、ロンドン発の会員制クラブ。「表参道Grid Tower」内の11階〜14階までの4フロアにて展開する。客室は、cozy、mediumの部屋を中心に4タイプの計42室を用意。Cozy room(イメージ)M