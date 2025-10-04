トッテナム・ホットスパーは3日、ウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクールとの契約延長に至ったことを発表した。現在28歳のベンタンクールはボカ・ジュニオルス、ユヴェントスでのプレーを経て、2022年1月にトッテナム・ホットスパーに加入。左ひざ前十字じん帯断裂による長期離脱などもあったものの、ここまで公式戦122試合出場で9ゴール8アシストを記録。今シーズンもここまで公式戦9試合に出場している。そんなベンタン