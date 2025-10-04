１０月４日未明、兵庫県相生市の埠頭で普通乗用車が燃える火事があり、年齢性別不明の１人の遺体が見つかりました。４日午前４時半すぎ、相生市の野瀬埠頭で「爆発音がして炎があがり、クラクションが鳴っている」と付近の会社の従業員から消防に通報がありました。消防車４台が出動し、火は約３０分で消し止められましたが、歩道に停められた普通乗用車１台が燃え、後部座席から性別年齢不明の１人の遺体が見つかったという