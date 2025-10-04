【ニューヨーク共同】国連のグテレス事務総長は3日、イスラム組織ハマスがトランプ米政権の和平計画に回答したことを巡り「悲劇的な紛争終結に向け、全ての関係者がこの機会を捉えるよう強く促す」とする声明を発表した。