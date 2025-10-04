ケチな男はモテないと相場が決まっていますが、なかには日頃から貧相なデートを繰り返しているのに、彼女からは深く愛されているという男性もいるようです。「それでも彼女に見放されない理由」には、いったいどんなものが考えられるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「ケチな彼氏でも『それなら仕方ない』と思える事情」をご紹介します。【１】親への仕送りや借金の肩代わりをしてい