以前このコーナーでも話をした「主催者推薦、マンデー予選会について」をあらためて取り上げる。タケはこの枠の広さと数が「日本だけ異常」だと思うのだが…… 15から20%の出場選手はフェアじゃない？ ハローエブリバディ！ ベスト更新に適した時季は年２回。夏場に入る５から６月、冬場に突入する10から11月。それはなぜか？日本の多くのゴルフ場は高麗芝を使用している。その芝の特性をもっと