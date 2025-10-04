9月30日に最終回を迎えた森川葵主演ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系、2025年）で、警察官僚役を演じた玉山鉄二が、すこぶる胡散臭かった。常ににやけ面でおどけてばかりいる。でも部下思いでいい人ではあるのだろうと思っていたら、実は黒幕だった。本作の玉山鉄二は、コミカルな名調子で、最終的にこの役を愛嬌のある悪役に仕立てた。男性俳優の演技を独自視点で分析する“イケメン・サーチ