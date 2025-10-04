前線などの影響で長崎県を中心に大雨となり、気象庁は4日、九州北部で土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう求めた。同県対馬市の厳原では4日朝までの24時間の雨量が290ミリを超え、平年の10月1カ月分の2倍以上になった。西日本は大気が非常に不安定な状態が続く見通しで、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要だ。気象庁によると、前線が西日本に延び、前線上の対馬海峡付近の低気圧が東北東に進ん