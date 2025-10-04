みんなが平等に豊かになる社会が実現したら、どんなに素晴らしいでしょう。過去には、そんな理想を掲げて邁進した国もありましたが、成功しませんでした。経済をうまく回していくためには、どのような条件が必要なのでしょうか？経済評論家の塚崎公義氏が解説します。「ヨシヨシ、弁当を仕入れておけばきっと儲かるだろう…」筆者が空腹のときにコンビニで弁当を買うとしましょう。さて、なぜコンビニが弁当を売っているのでしょ